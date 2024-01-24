Зачем хозяйки переворачивают банки с закатками вверх дном

В этом деле не все однозначно, есть свои нюансы. Действовать надо в зависимости от вида закаточных крышек.

Заготовки, закрытые винтовыми крышками, ставить кверху дном совсем не надо.

Переворачивают только банки, которые были закрыты закаточной машинкой.

Для чего это надо делать? Так хозяйки проверяют, достаточно ли плотно прилегает крышка.

Если из перевернутой банки подтекает содержимое, значит оставлять ее на зиму нет смысла, храниться она не будет.