Дачный эксперт рассказал, что делать, если в августе желтеют листья огурцов

Если опрыскать этим средством растения, не только листья будут в порядке, но и урожай продолжите собирать до сентября.

Желтизна появляется из-за жары или нехватки минералов.

Можно укрыть в жару грядки спанбондом и подкормить огурцы полезным составом.

В трех литрах воды растворяем немного марганцовки и вливаем туда стакан молока.

Добавляем пять капель йода и чайную ложку соды.

Обрабатываем огурцы, сначала разбавив концентра: на стакан средства берем 5 литров воды.

Повторяем процедуру через 3 недели.