Лечим депрессию фруктами: что советуют британские ученые

Люди, у которых в меню постоянно присутствуют фрукты, чаще рассказывают о хорошем психическом самочувствии и реже упоминают о признаках депрессии, по сравнению с теми, кто питается иначе.

Причем, согласно исследованиям, важно не количество фруктов, а частота их употребления.

Научные сотрудники также подтвердили, что люди, увлекающиеся чипсами и прочими острыми продуктами с низким количеством питательных элементов, чаще жалуются на тревожность и беспричинное беспокойство.

Кроме того, исследования показали, что прямой и видимой связи между присутствием в рационе овощей и психологическим здоровьем человека не выявлено.

Это может быть связано с тем, что фрукты люди обычно едят сырыми, овощи же они, как правило, готовят.

Как в овощах, так и в фруктах содержатся антиоксиданты, микроэлементы, клетчатка, которые улучшают работу мозга.

Однако при готовке полезные вещества (все или их большая часть) разрушаются.