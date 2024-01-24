Лазерное шоу, странные дорожные знаки, музыкальное шоссе: все это помогает не уснуть за рулем

Например, в Китае на дорогах устраивают настоящее лазерное шоу.
Специальное оборудование, установленное на автомагистралях, помогает водителям взбодриться.
Датчики выявляют признаки сонливости у человека за рулем, после чего начинается лазерное представление на дороге.
Переливающиеся лучи отвлекают водителя и заставляют проснуться, при этом не ослепляя его и не мешая вести машину.
Японцы поступают иначе, они пытаются разбудить водителя музыкой.
На дорогах оборудуются гофрированные участки с глубиной в несколько миллиметров и шириной в 6-12 мм.
Проезжая по этим углублениям, водитель создает вибрации, которые преобразуются в мелодии. Они похожи на игру на флейте.
В дальнейшем разработки будут совершенствоваться путем подбора песен, подходящих к той или иной местности, направлению движения.
Не менее интересный способ привлечения внимания водителя придумали в Австралии.
Здесь для водителей устанавливают необычные знаки, которые отвлекают их от сна, прогоняя усталость:
Отдохни или покойся с миром.
Уставшие водители умирают.
Выживите в этой поездке. Стоянка через 1 км справа.
Следующие 150 км - зона аварийной усталости.
Отдохни и будешь жить, стоянка через 5 км слева.
Некоторые надписи на дорожных знаках носят игровой характер:
Вопрос: какая самая высокая гора в Квинслэнде?
Ответ: гора Бартл Фрир.
Продолжайте играть в игру, это спасет вам жизнь.
Также здесь, как в Японии, применяют звуковые сигналы на дорогах.
На шоссе нанесен так называемый "музыкальный отбойник-будильник", попадая на него машина начинает вибрировать и "выть".
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