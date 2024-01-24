Известная картина Пабло Пикассо «Женщина с часами» ушла на торгах за $139,36 млн

Как сообщает организатор торгов, на холсте Пикассо изобразил свою любимую женщину - Марию-Терезу Вальтер с наручными часами.
По мнению Лидии Гасман, занимающейся изучением творчества художника, часы для него - не просто образ, а художественный символ с особым значением, связанный с "любовью, разъедаемой временем".
Галерея Бейлер в Базеле, купила у Пикассо это творение в 1966 году. Через пару лет картина вошла в коллекцию Pace Gallery в Нью-Йорке.
В ноябре этого же года холст был продан известному американскому коллекционеру - Эмили Фишер Ландау.
Картина провисела больше 50 лет в ее нью-йоркской квартире на каминной полкой.
В марте 2023 Эмили скончалась, дожив до 102 лет. Аукционный дом Sotheby’s получил право на распоряжение частью коллекции Ландау.
Всего на продажу было выставлено 120 картин, которые оцениваются примерно в 400 млн долларов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__