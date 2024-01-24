Ученые рассказали об опасных вирусах, которые к 2050 году будут приводить к смерти в 12 раз чаще

Зоонозными называют такие инфекции, возбудители которых переходят к человеку от животных.

Серьезное изменение климата, связанное с глобальным потеплением, а также вырубка лесов вынуждают животных уходить ближе к людским поселениям.

От этого чаще выявляются случаи заражения опасными болезнями, соответственно увеличивается показатель смертности.

Ученые провели исследование более 3000 зоонозных вспышек и эпидемий, начиная с 1963 по 2019 годы.

Рассматривались при этом пять разновидностей вирусов: вирусов Эбола и Марбург, SARS-CoV-1, Нипах (приводит к энцефалиту) и Мачупо, провоцирующего боливийскую геморрагическую лихорадку.

По итогам проведенного анализа, было установлено: за последние 6 десятков лет количество выявленных эпидемий каждый год росло примерно на 4,98%.

Как сообщает ВОЗ, в настоящий момент обнаружено свыше 200 зоонозных заболеваний.