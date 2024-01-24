Любовь к замужней женщине и дочь от крестьянки: 5 интересных фактов из биографии Тургенева

Узнавая больше о Тургеневе как о личности, погружаясь в обстоятельства его жизни, мы больше узнаем о творчестве писателя и учимся лучше понимать его произведения.
Приводим несколько интересных фактов биографии Ивана Сергеевича, о которых не все знают.
Жестокость матери
Мать, Варвара Петровна, была суровая женщина, нередко наказывала своих детей розгами.
Позже она нашла другой рычаг давления на сыновей - финансовый.
Отправляя Ивана учиться в Берлинский университет, в поездку по Италии, она выделила ему достаточно средств.
Когда же сын решил уйти с государственной службы и заняться писательством, его содержание было резко урезано.
Однажды мать жестоко проучила юношу, отправив ему посылку с кирпичами, чтобы проучить за расточительство.
За доставку "ценной" посылки Иван заплатил сам, для этого ему пришлось залезть в долги.
Любовный треугольник
Почти всю свою жизнь писатель был влюблен в Полину Виардо, которая стала для него музой.
Девушка была талантливой певицей. Услышав ее пение, 25-летний Тургенев воспылал страстью к 22-летней Полине.
Позже удалось познакомиться с ней самой и ее мужем - 43 Луи Виардо.
Юноша подружился с семейством, стал часто бывать у них дома, даже подолгу жил там.
Все дальнейшие 40 лет его единственной любовью была Полина. Умер Тургенев на руках у любимой женщины.
Сначала она похоронила мужа, потом другого любящего мужчину.
Некоторые биографы писателя полагают, что у Полины был сын Поль, рожденный от связи с Тургеневым.
Крестьянская дочь
У Тургенева была внебрачная дочь от крестьянской девушки Авдотьи Ивановой - Пелагея.
До 8 лет она проживала в имении матери, иногда в ее доме.
Отец на время забыл о существовании дочери. Вспомнил, когда приехал хоронить мать.
Тогда его одолело чувство вины, писатель решил помочь девочке и сделать из нее светскую барышню, избавить от тяжелого крестьянского труда.
Он отправил Пелагею на воспитание к Полине Виардо, потом девушка училась во французском пансионе.
Пелагею переименовали в Полинет, отец дал свою фамилию и обеспечивал деньгами до конца своей жизни.
Общая тайна с женой Толстого
По молодости Тургенев ухаживал за сестрой Льва Толстого и хотел жениться на ней, но брак не состоялся. И все же Тургенев и Толстой некоторым образом породнились.
У жены Толстого Софьи Берс и Ивана Тургенева была общая сводная сестра.
Отец Софьи до ее рождения завел роман с матерью Ивана Тургенева, от этой связи родилась девочка Варвара.
Жила она в доме Тургеневых в статусе воспитанницы. Она и была сводной сестрой писателя Тургенева и жены Льва Толстого. Эту тайну тщательно скры
Где писалась "Муму"
Когда Тургенев написал вдохновенный некролог в память о Николае Гоголе и опубликовал его в "Московских ведомостях", царь Николай I личным указом определил наказание писателю - месяц тюремного срока.
Именно здесь и была написана знаменитая повесть "Муму". Потом Тургенева сослали в родовое имение под надзор полиции на два года. Вытащил его из ссылки граф А. К. Толстой.
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