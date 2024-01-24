Несколько полезных советов, чтобы саженцы лучше приживались

Земляника, например, плохо переносит, когда ее засыпают полностью. Сердечко, погруженное под землю, быстро загнивает.
Привитые разновидности не закапываем выше корневой шейки - того участка, где корни переходят в стволовую часть.
К хвойным это тоже относится: нельзя допускать заглубления корневой шейки, иначе саженец переродится или погибнет.
Саженцы роз - другое дело. Прививку закапываем на хорошую глубину, защищаем от морозов.
Для лучшей приживаемости добавляем в посадочную лунку таблетку ацетилсалициловой кислоты.
Можно сделать так: превратить таблетку в порошок, размешать в воде и пролить раствором корневую часть.
Для саженцев, которые уже в земле, готовим средство: 10 таблеток аспирина по 500 мг на 10 л воды.
Проливаем кусты клубники, распределяя на каждый по 0,5 л. Кустарникам надо дать по литру, деревьям - по 3.
Действие аспирина сводится к следующему: он поддерживает здоровый баланс микрофлоры в почве, чтобы там в достаточном количестве были полезные микроорганизмы, а плохих было поменьше.
Вносим аспирин при посадке саженцев, добавляя препараты с триходермой, боверией, метаризиумом.
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