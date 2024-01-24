Несколько полезных советов, чтобы саженцы лучше приживались

21:26 2024-01-24
Несколько полезных советов, чтобы саженцы лучше приживались

Купить саженцы сегодня - недешевое удовольствие: не хочется тратить деньги и сожалеть, что растение не прижилось.

Slide 1

Земляника, например, плохо переносит, когда ее засыпают полностью. Сердечко, погруженное под землю, быстро загнивает.

Привитые разновидности не закапываем выше корневой шейки - того участка, где корни переходят в стволовую часть.

К хвойным это тоже относится: нельзя допускать заглубления корневой шейки, иначе саженец переродится или погибнет.

Саженцы роз - другое дело. Прививку закапываем на хорошую глубину, защищаем от морозов.

Для лучшей приживаемости добавляем в посадочную лунку таблетку ацетилсалициловой кислоты.

Можно сделать так: превратить таблетку в порошок, размешать в воде и пролить раствором корневую часть.

Для саженцев, которые уже в земле, готовим средство: 10 таблеток аспирина по 500 мг на 10 л воды.

Проливаем кусты клубники, распределяя на каждый по 0,5 л. Кустарникам надо дать по литру, деревьям - по 3.

Действие аспирина сводится к следующему: он поддерживает здоровый баланс микрофлоры в почве, чтобы там в достаточном количестве были полезные микроорганизмы, а плохих было поменьше.

Вносим аспирин при посадке саженцев, добавляя препараты с триходермой, боверией, метаризиумом.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
22:22

Алиса Семенова

Как помочь чахлой и вянущей туе: экстренные меры по спасению

Как помочь чахлой и вянущей туе: экстренные меры по спасению

Иногда туя или можжевельник начинают стремительно увядать, есть меры, которые надо принять незамедлительно.
Алиса Семенова
22:19

Алиса Семенова

Цветовод-эксперт определил преимущества разведения штамбовых роз

Цветовод-эксперт определил преимущества разведения штамбовых роз

Штамбовое деревце розы выглядит очень интересно и необычно: это не традиционный куст, он реально вызывает восхищение.
Андрей Ткачёв
22:17

Андрей Ткачёв

Из горящего дома в Воронеже спасли кота и трёх человек

Из горящего дома в Воронеже спасли кота и трёх человек

Пожар произошёл на двенадцатом этаже многоквартирного дома в Советском районе Воронежа.
Алиса Семенова
22:16

Алиса Семенова

Дачник со стажем научил, как определять спелость тыквы, и назвал четыре важных критерия

Дачник со стажем научил, как определять спелость тыквы, и назвал четыре важных критерия

Определить, созрела тыква или нет, можно по четырем основным признакам: оцениваем корку, изучаем рисунок и издаваемый звук.
Алиса Семенова
22:09

Алиса Семенова

5 безумных идей Третьего рейха, говорящих о полной неадекватности идеологии нацизма

5 безумных идей Третьего рейха, говорящих о полной неадекватности идеологии нацизма

Современные немцы резко отрицательно относятся к безумным событиям прошлых лет, категорически осуждая нацизм.
Алиса Семенова
22:07

Алиса Семенова

Комнатные цветы, которые начинают цвести в зимние холода

Комнатные цветы, которые начинают цвести в зимние холода

Речь идет о самых устойчивых зеленых питомцах, которые не боятся короткого светового дня и холодов.
Алиса Семенова
22:05

Алиса Семенова

Удивительный кустарник «Бересклет крылатый» - настоящее украшение осеннего сада

Удивительный кустарник «Бересклет крылатый» - настоящее украшение осеннего сада

Это растение сделает ваш сад самым ярким, придаст ему нарядный и праздничный вид: осенний бересклет восхищает всех.
article_image 21:33

Женщина по имени Вайолет Джессоп выжила не только после крушения «Титаника», но обоих его кораблей-братьев

В 1911 году она работала стюардессой на борту лайнера «Олимпик», когда тот столкнулся с другим судном. Корабль смог дойти до ближайшего порта, и никто не пострадал.

article_image 21:29

Первые прототипы современных очков появились примерно в 12 веке в Китае

Местные судьи надевали очки, чтобы скрыть эмоции и быть беспристрастными.

article_image 21:27

Искусственный краситель изобрели в качестве лекарства

До середины 19 века натуральная пурпурная краска, которой окрашивали ткани, была очень дорогой.