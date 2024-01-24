Удивительный кустарник «Бересклет крылатый» - настоящее украшение осеннего сада

Бересклет крылатый - кустарник средних размеров, листопадный, с изящной ажурной кроной.

Летом он довольно невзрачный и ничем не примечательный.

Осенью от него глаз не отвести. Бересклет превращается в пышное облако огненно-красного цвета с коралловым отливом.

На веточках появляются симпатичные алые плоды в форме коробочек с семенами.

Из них можно составлять изысканные засушенные композиции.

Бересклет крылатый - самоопыляемое растение, что облегчает его размножение.

Устойчив к морозам и засухам, многолетнее растение выживает даже в самых неблагоприятных условиях.

Кустарник не боится грибковых инфекций и большинство вредителей. Уход за ним требуется минимальный.

Растение медленно растет, поэтому нуждается только в санитарной обрезке.

Весной или осенью также можно делать формирующую стрижку.

Бересклет хорошо сочетается с яблонями, абрикосами, малиной - любыми плодовыми кустарниками.