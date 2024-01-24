Комнатные цветы, которые начинают цвести в зимние холода

Если хотите в зимнюю стужу наслаждаться живой цветочной поляной у себя дома, заведите на подоконнике такие растения.
Рождественский кактус - дает очень яркие нежные цветы, появляющиеся на концах длинных стеблей.
Отлично себя чувствует в холодном помещении, распускается прямо к рождественским праздникам.
Каланхоэ - радует миниатюрными цветочками, они бывают красные розовые, белые, желтые, оранжевые. По виду напоминают маленькие розочки.
Бромелия - растение из семейства ананасовых с красивой тропической листвой. Шикарно цветет на протяжение 6 месяцев.
Орхидея - цветет с февраля по май. Изысканной красоты цветки не опадают до нескольких месяцев.
Если дать правильный уход, некоторые виды растения могут цвести круглый год.
Азалия - зацветает в декабре-феврале и продолжает радовать три недели своими цветками-колокольчиками, расцветки у них самые яркие.
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