Комнатные цветы, которые начинают цвести в зимние холода

Женщина по имени Вайолет Джессоп выжила не только после крушения «Титаника», но обоих его кораблей-братьев

В 1911 году она работала стюардессой на борту лайнера «Олимпик», когда тот столкнулся с другим судном. Корабль смог дойти до ближайшего порта, и никто не пострадал.