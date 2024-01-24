Дачник со стажем научил, как определять спелость тыквы, и назвал четыре важных критерия

Несколько полезных советов для огородников, которые увлекаются разведением тыкв.
Определяем спелость овощей по таким параметрам.
Плотность корки:
Если надавить на кожуру тыквы, можно увидеть на ней следы от надавливания.
В этом случае овощ считается неспелым. У зрелой тыквы корка будет очень плотная.
Исключение составляют мускатные разновидности.
У них кожица более гибкая и тонкая, она при воздействии может слегка прогибаться.
Спелость таких тыкв определяем по цвету: кожура будет бежевой или нежно коричневой.
У обыкновенной тыквы корочка будет ярко-желтой, коричневой или оранжевой.
Особенности рисунка:
Спелые овощи отличаются четко выраженным рисунком на кожице. Если только это не зеленоплодные сорта, например, Августин.
Тыква сорта Бенинказа будет при созревании покрываться белесым налетом.
Оцениваем плодоножку:
Плеть, которая удерживает плод на грядке, у созревшей тыквы будет светлой, жесткой, одревесневшей.
При попытке надломить ее вы встретите заметное сопротивление. Без секатора это сделать не получится.
Проверяем тыкву на слух:
Если постучать по кожуре тыквы, можно услышать либо глухой, либо звонкий звук. Второй вариант как раз говорит о ее спелости.
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