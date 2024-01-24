Дачник со стажем научил, как определять спелость тыквы, и назвал четыре важных критерия

22:16 2024-01-24
Дачник со стажем научил, как определять спелость тыквы, и назвал четыре важных критерия

Определить, созрела тыква или нет, можно по четырем основным признакам: оцениваем корку, изучаем рисунок и издаваемый звук.

Slide 1

Несколько полезных советов для огородников, которые увлекаются разведением тыкв.

Определяем спелость овощей по таким параметрам.

Плотность корки:

Если надавить на кожуру тыквы, можно увидеть на ней следы от надавливания.

В этом случае овощ считается неспелым. У зрелой тыквы корка будет очень плотная.

Исключение составляют мускатные разновидности.

У них кожица более гибкая и тонкая, она при воздействии может слегка прогибаться.

Спелость таких тыкв определяем по цвету: кожура будет бежевой или нежно коричневой.

У обыкновенной тыквы корочка будет ярко-желтой, коричневой или оранжевой.

Особенности рисунка:

Спелые овощи отличаются четко выраженным рисунком на кожице. Если только это не зеленоплодные сорта, например, Августин.

Тыква сорта Бенинказа будет при созревании покрываться белесым налетом.

Оцениваем плодоножку:

Плеть, которая удерживает плод на грядке, у созревшей тыквы будет светлой, жесткой, одревесневшей.

При попытке надломить ее вы встретите заметное сопротивление. Без секатора это сделать не получится.

Проверяем тыкву на слух:

Если постучать по кожуре тыквы, можно услышать либо глухой, либо звонкий звук. Второй вариант как раз говорит о ее спелости.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
23:51

Андрей Ткачёв

В Орегоне водитель убрал с трассы знак «закрытая дорога» и упал в яму

В Орегоне водитель убрал с трассы знак «закрытая дорога» и упал в яму

Данный случай наглядно иллюстрирует уже успевшую стать крылатой фразу "мгновенная карма".
Андрей Ткачёв
23:43

Андрей Ткачёв

В преддверии выборов в Южной Корее разгорелся скандал из-за сумки Dior

В преддверии выборов в Южной Корее разгорелся скандал из-за сумки Dior

Жена президента Южной Кереи Ким Кеон Хи во была замечена с сумкой Dior, которую получила "ненадлежащим образом". Пользователи соцсетей уверены, что речь идёт о коррупции.
Андрей Ткачёв
23:35

Андрей Ткачёв

США требуют от Израиля срочно расследовать убийство 17-летнего американца

США требуют от Израиля срочно расследовать убийство 17-летнего американца

Джо Байден хочет, чтобы израильское правительство кинуло все силы на поиск виновных в убийстве 17-летнего палестинца с гражданством США.
Андрей Ткачёв
23:28

Андрей Ткачёв

Войска Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства

Войска Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства

В распоряжение военно-морских сил Турции поступил первый отечественный фрегат TCG Istanbul.
Андрей Ткачёв
23:21

Андрей Ткачёв

В Аризоне на аукцион выставили уникальный шестиколёсный Humvee

В Аризоне на аукцион выставили уникальный шестиколёсный Humvee

Автомобиль, созданный на базе армейского внедорожника Humvee, уйдёт с молотка аукциона в Скоттсдейле.
Андрей Ткачёв
23:14

Андрей Ткачёв

В Лос-Анджелесе толпа сожгла украденный Corvette Stingray

В Лос-Анджелесе толпа сожгла украденный Corvette Stingray

По предварительной информации, сожжённый "Корвет" официально числился в угоне.
Андрей Ткачёв
22:57

Андрей Ткачёв

В Дюссельдорфе воры вырезали фары у Porsche Taycan Cross Turismo

В Дюссельдорфе воры вырезали фары у Porsche Taycan Cross Turismo

Сообщение об этом инциденте появилось на форуме Reddit. О зверской краже фар рассказал сам владелец пострадавшего авто.
article_image 21:33

Женщина по имени Вайолет Джессоп выжила не только после крушения «Титаника», но обоих его кораблей-братьев

В 1911 году она работала стюардессой на борту лайнера «Олимпик», когда тот столкнулся с другим судном. Корабль смог дойти до ближайшего порта, и никто не пострадал.

article_image 21:29

Первые прототипы современных очков появились примерно в 12 веке в Китае

Местные судьи надевали очки, чтобы скрыть эмоции и быть беспристрастными.

article_image 21:27

Искусственный краситель изобрели в качестве лекарства

До середины 19 века натуральная пурпурная краска, которой окрашивали ткани, была очень дорогой.