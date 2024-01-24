Дачник со стажем научил, как определять спелость тыквы, и назвал четыре важных критерия

Несколько полезных советов для огородников, которые увлекаются разведением тыкв.

Определяем спелость овощей по таким параметрам.

Плотность корки:

Если надавить на кожуру тыквы, можно увидеть на ней следы от надавливания.

В этом случае овощ считается неспелым. У зрелой тыквы корка будет очень плотная.

Исключение составляют мускатные разновидности.

У них кожица более гибкая и тонкая, она при воздействии может слегка прогибаться.

Спелость таких тыкв определяем по цвету: кожура будет бежевой или нежно коричневой.

У обыкновенной тыквы корочка будет ярко-желтой, коричневой или оранжевой.

Особенности рисунка:

Спелые овощи отличаются четко выраженным рисунком на кожице. Если только это не зеленоплодные сорта, например, Августин.

Тыква сорта Бенинказа будет при созревании покрываться белесым налетом.

Оцениваем плодоножку:

Плеть, которая удерживает плод на грядке, у созревшей тыквы будет светлой, жесткой, одревесневшей.

При попытке надломить ее вы встретите заметное сопротивление. Без секатора это сделать не получится.

Проверяем тыкву на слух:

Если постучать по кожуре тыквы, можно услышать либо глухой, либо звонкий звук. Второй вариант как раз говорит о ее спелости.