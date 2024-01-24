Цветовод-эксперт определил преимущества разведения штамбовых роз

Если вы хотите удивить соседей и знакомых, посадите у себя на даче штамбовую розу.
Эта идея будет интересной и экономически выгодной.
Вы получите компактное растение с отменными декоративными характеристиками.
Цветение штамбовых роз обильное и продолжительное.
Соцветия располагаются высоко над землей, что повышает их декоративность.
Наслаждаться такими розами можно издалека, и аромат ощущается сильнее.
Розы, привитые на штамбы устойчивых к морозу шиповников, без проблем переживают зиму.
Высокое расположение способствует хорошей циркуляции воздуха.
Роза не соприкасается с влажным воздушным слоем у земной поверхности.
Вот почему она более устойчива ко многим болезням, например, к мучнистой росе, черной пятнистости, ржавчине.
Шиповниковый штамб, обладающий мощной корневой системой, в должной мере снабжает розу питательными веществами.
Это положительно отражается на цветение, он будет еще более роскошным, густым и длительным.
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