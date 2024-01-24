Как помочь чахлой и вянущей туе: экстренные меры по спасению

Если ваши туя или можжевельник выглядят совсем больными и пожухлыми, дело плохо: растениям нужна срочная помощь.
Берем секатор и без сожаления убираем все сухие и рыжие веточки.
Эта желтизна сама не отпадет, и дерево так и будет выглядеть унылым и безжизненным.
Обрезаем смело и решительно, даже если в итоге дерево смотрится куцым и жалким.
Обязательно срезаем точку роста, то есть нужно на 10-15 см сделать верхушку растения короче.
Приобретаем кислый грунт (РН 3-4) и помещаем плотным слоем вокруг ствола. Можно заделать торф с верхним пластом почвы.
Вместе с торфом добавляем подкормку - удобрение "Буйское хвойное", до 20 г на одну взрослую тую.
По весне надо обработать деревце "Эпином", разводим раствор по инструкции. По прошествии 10 дней опрыскиваем "Цирконом".
Когда пройдет еще 10 дней, применяем коровяк - для этого готовим раствор: пол стакана коровяка на 5 литров воды.
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