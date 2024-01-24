Многолетник, который радует цветами сразу после таяния снега, иногда даже в конце зимы

22:23 2024-01-24
Многолетник, который радует цветами сразу после таяния снега, иногда даже в конце зимы

Удивительная мерендера совсем не боится морозов и не нуждается в укрытии зимой, засуха этому многолетнику также не страшна.

Чтобы клумба украсилась пестрыми цветками с первых дней весны, луковицы многолетника надо высадить заранее.

Сажать мерендеру можно практически всю осень.

Цвести она начинает, как только сойдет снег, демонстрируя яркие крупные бутоны розово-лилового окраса.

Они показываются из земли сразу вместе с листьями.

Распуститься меренедра может даже во время оттепели зимой. Причем она не боится возвратных холодов и сугробов.

Просто с приходом очередной оттепели цветы оттаивают и продолжают свое развитие.

Вегетативный период завершается с приходом лета.

Растение очень морозоустойчивое, укрывать на зиму его не надо.

Мерендера не боится засухи и может долго обходиться без полива.

Хорошее место для этого многолетника - солнечная сторона участка. Почву цветок любит легкую и хорошо дренированную.

Клубнелуковицы растения расходятся под землей по всем уровням - некоторые залегают у поверхности, другие - на глубине до 15 см.

Выбирать для размножения можно те, что лежат в верхних слоях. Выкапываем луковицы в начале лета, когда поникнут листья.

Мерендера очень неприхотлива, это правда, но она является настоящим агрессором на дачном участке.

Растение легко проникает на соседние клумбы и грядки, может взойти даже на садовой дорожке.

Чтобы назойливая мерендера не захватила весь огород, нужно ее ограничивать, устанавливая физическую преграду.

Она должна быть сплошной и частично вкопанной в почву.

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