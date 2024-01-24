Дачница со стажем рассказала секреты выращивания шикарных гладиолусов на даче

22:28 2024-01-24
Дачница со стажем рассказала секреты выращивания шикарных гладиолусов на даче

Несколько полезных советов для начинающих цветоводов по выращиванию красивых гладиолусов.

Когда появляется два первых листика, надо внести большую ложку мочевины, полторы ложки сульфата калия.

Все это разводится в 10 л воды. Выливаем такой объем на метр квадратный цветочных посадок.

Когда выйдет 3-4 листа, делаем подкормку по листам. В 10 литрах воды растворяем 30 г мочевины, столько же сульфата калия и микроудобрения.

Чтобы луковицы росли крупнее, добавляем в указанный выше раствор 2 г борной кислоты.

На стадии формирования 5-6 листьев, вносим 15 г мочевины, 15 г суперфосфата, 30 г сульфата калия. Все ингредиенты размешиваем в 10 л воды.

Когда вырастают цветоносы, берем 10 л воды, вносим туда 2 г борной кислоты, 30 г нитрофоски. Полив рассчитан на площадь в 1 квадратный метр.

При начале цветения азотные удобрения не даем. В июле надо подкормить таким составом: в 10 л воды разводим 15 г суперфосфата, 30 сернокислого калия.

По завершении цветения кормим суперфосфатом - 15 г и сульфатом калия - 30 г.

Завершающая подкормка будет в начале сентября. На 10 л воды добавляем 5 г марганцовки. Объем идет на метр квадратный.

Во время поливов кормим растения раз в 7-10 дней.

Где-то после 5-7 сентября все подкормки надо прекратить.

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