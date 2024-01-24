Дачница со стажем рассказала секреты выращивания шикарных гладиолусов на даче

Когда появляется два первых листика, надо внести большую ложку мочевины, полторы ложки сульфата калия.

Все это разводится в 10 л воды. Выливаем такой объем на метр квадратный цветочных посадок.

Когда выйдет 3-4 листа, делаем подкормку по листам. В 10 литрах воды растворяем 30 г мочевины, столько же сульфата калия и микроудобрения.

Чтобы луковицы росли крупнее, добавляем в указанный выше раствор 2 г борной кислоты.

На стадии формирования 5-6 листьев, вносим 15 г мочевины, 15 г суперфосфата, 30 г сульфата калия. Все ингредиенты размешиваем в 10 л воды.

Когда вырастают цветоносы, берем 10 л воды, вносим туда 2 г борной кислоты, 30 г нитрофоски. Полив рассчитан на площадь в 1 квадратный метр.

При начале цветения азотные удобрения не даем. В июле надо подкормить таким составом: в 10 л воды разводим 15 г суперфосфата, 30 сернокислого калия.

По завершении цветения кормим суперфосфатом - 15 г и сульфатом калия - 30 г.

Завершающая подкормка будет в начале сентября. На 10 л воды добавляем 5 г марганцовки. Объем идет на метр квадратный.

Во время поливов кормим растения раз в 7-10 дней.

Где-то после 5-7 сентября все подкормки надо прекратить.