Бывалый садовод рассказал, чем закислить почву под голубикой

Для создания оптимальных условий выращивания голубики можно применять подручные средства, которые есть на каждой кухне.
Лимонка:
Отлично подходит для закисления почвы. В 3 л воды добавляем чайную ложку лимонной кислоты.
Такого объема хватит для одного квадратного метра. Это примерно один молодой куст голубики.
На 10-литровое ведро нужно взять большую ложку лимонки. Тогда получим раствор для полива с уровнем РН, равным 3.
Уксус:
Берем 100-150 мл уксуса столового. Разводим его в 10 л воды. Этого хватит, чтобы немного подкислить грунт под голубикой.
Рассол от огурцов:
Огуречным рассолом нужно полить каждый кустик, но перед этим делается полив простой водой.
Слишком часто это делать нельзя. Солевые подкормки рекомендуется делать не чаще, чем один раз в 4 недели.
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