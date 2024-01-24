Бывалый садовод рассказал, чем закислить почву под голубикой

Для создания оптимальных условий выращивания голубики можно применять подручные средства, которые есть на каждой кухне.

Лимонка:

Отлично подходит для закисления почвы. В 3 л воды добавляем чайную ложку лимонной кислоты.

Такого объема хватит для одного квадратного метра. Это примерно один молодой куст голубики.

На 10-литровое ведро нужно взять большую ложку лимонки. Тогда получим раствор для полива с уровнем РН, равным 3.

Уксус:

Берем 100-150 мл уксуса столового. Разводим его в 10 л воды. Этого хватит, чтобы немного подкислить грунт под голубикой.

Рассол от огурцов:

Огуречным рассолом нужно полить каждый кустик, но перед этим делается полив простой водой.

Слишком часто это делать нельзя. Солевые подкормки рекомендуется делать не чаще, чем один раз в 4 недели.