Хорошие соседи для смородины: жимолость, яблони, чеснок

Подбираем самых подходящих соседей для смородины, ориентируясь на советы опытных дачников.
Жимолость:
Два вида кустарника составят хорошую пару. Они оба холодостойкие, оба не притязательны в уходе.
Растения не подавляют друг друга и отлично смотрятся вместе. Жимолость - один из лучших соседей смородины.
Голубика:
У голубики и смородины похожие требования к грунту, им хорошо при повышенной кислотности.
Оба кустарника любят обильный регулярный полив. Ягодники хорошо сосуществуют рядом, не причиняя один одному никакого вреда.
Яблоня:
Яблоневые деревья часто сажают возле смородины на долгие годы. Они не оказывают плохого влияния друг на друга.
Просто мирно существуют рядом. Из них получается гармоничная пара.
Чеснок или лук:
Эти растения дают сильный аромат. Он отгоняет от смородины вредителей, включая почкового клеща, который наносит непоправимый вред кустам.
Лук и чеснок будут отличными союзниками ягодника.
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