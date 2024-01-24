Хорошие соседи для смородины: жимолость, яблони, чеснок

Подбираем самых подходящих соседей для смородины, ориентируясь на советы опытных дачников.

Жимолость:

Два вида кустарника составят хорошую пару. Они оба холодостойкие, оба не притязательны в уходе.

Растения не подавляют друг друга и отлично смотрятся вместе. Жимолость - один из лучших соседей смородины.

Голубика:

У голубики и смородины похожие требования к грунту, им хорошо при повышенной кислотности.

Оба кустарника любят обильный регулярный полив. Ягодники хорошо сосуществуют рядом, не причиняя один одному никакого вреда.

Яблоня:

Яблоневые деревья часто сажают возле смородины на долгие годы. Они не оказывают плохого влияния друг на друга.

Просто мирно существуют рядом. Из них получается гармоничная пара.

Чеснок или лук:

Эти растения дают сильный аромат. Он отгоняет от смородины вредителей, включая почкового клеща, который наносит непоправимый вред кустам.

Лук и чеснок будут отличными союзниками ягодника.