4 лучших подкормки для клубники из натуральных продуктов

22:48 2024-01-24
4 лучших подкормки для клубники из натуральных продуктов

Как хорошо подкормить клубнику без применения химии, рассказали бывалые дачники.

Куриный помет содержит много азота, который способствует появлению крупных, сочных, сахаристых плодов.

Для использования делаем жидкую подкормку. На литр помета берем 10 л воды, настаиваем три дня.

Сыворотка включает более 19 ценных аминокислот, кальций, серу, фосфор, азот, минералы.

Кроме того, клубнике идеально подходит слабокислая почва, сыворотка в этом деле лучший помощник.

Удобряя почву кисломолочными продуктами, мы создаем для развития и плодоношения ягодника самые хорошие условия.

Соединяем кисломолочные продукты с золой, можно с навозом и перегноем.

Опрыскивание разбавленным молоком помогает избавиться от тли и клеща.

Хлебные удобрения очень нравятся клубнике. Ягода дает хороший отклик на дрожжевые подкормки.

Готовим удобрение так: сухой хлеб замачиваем в воде, дожидаемся процесса брожения. Это произойдет примерно через неделю.

Дрожжевой грибок подкисляет землю, делает ее более плодородной, ягоды после этого растут сладкие и крупные.

Крапиву тоже можно использовать как подкормку для клубники.

Заполняем любую емкость собранной травой, заливаем водой, лучше дождевой, потом укладываем под пресс.

Емкость покрываем сеткой. Два раза в сутки перемешиваем содержимое.

Разводим готовый раствор 1:20, потом делаем обработку по листьям.

В крапиве есть калий и азот в форме, которая легко усваивается растениями.

После полива таким удобрением почва притягивает к себе много дождевых червей.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
23:51

Андрей Ткачёв

В Орегоне водитель убрал с трассы знак «закрытая дорога» и упал в яму

В Орегоне водитель убрал с трассы знак «закрытая дорога» и упал в яму

Данный случай наглядно иллюстрирует уже успевшую стать крылатой фразу "мгновенная карма".
Андрей Ткачёв
23:43

Андрей Ткачёв

В преддверии выборов в Южной Корее разгорелся скандал из-за сумки Dior

В преддверии выборов в Южной Корее разгорелся скандал из-за сумки Dior

Жена президента Южной Кереи Ким Кеон Хи во была замечена с сумкой Dior, которую получила "ненадлежащим образом". Пользователи соцсетей уверены, что речь идёт о коррупции.
Андрей Ткачёв
23:35

Андрей Ткачёв

США требуют от Израиля срочно расследовать убийство 17-летнего американца

США требуют от Израиля срочно расследовать убийство 17-летнего американца

Джо Байден хочет, чтобы израильское правительство кинуло все силы на поиск виновных в убийстве 17-летнего палестинца с гражданством США.
Андрей Ткачёв
23:28

Андрей Ткачёв

Войска Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства

Войска Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства

В распоряжение военно-морских сил Турции поступил первый отечественный фрегат TCG Istanbul.
Андрей Ткачёв
23:21

Андрей Ткачёв

В Аризоне на аукцион выставили уникальный шестиколёсный Humvee

В Аризоне на аукцион выставили уникальный шестиколёсный Humvee

Автомобиль, созданный на базе армейского внедорожника Humvee, уйдёт с молотка аукциона в Скоттсдейле.
Андрей Ткачёв
23:14

Андрей Ткачёв

В Лос-Анджелесе толпа сожгла украденный Corvette Stingray

В Лос-Анджелесе толпа сожгла украденный Corvette Stingray

По предварительной информации, сожжённый "Корвет" официально числился в угоне.
Андрей Ткачёв
22:57

Андрей Ткачёв

В Дюссельдорфе воры вырезали фары у Porsche Taycan Cross Turismo

В Дюссельдорфе воры вырезали фары у Porsche Taycan Cross Turismo

Сообщение об этом инциденте появилось на форуме Reddit. О зверской краже фар рассказал сам владелец пострадавшего авто.
article_image 21:33

Женщина по имени Вайолет Джессоп выжила не только после крушения «Титаника», но обоих его кораблей-братьев

В 1911 году она работала стюардессой на борту лайнера «Олимпик», когда тот столкнулся с другим судном. Корабль смог дойти до ближайшего порта, и никто не пострадал.

article_image 21:29

Первые прототипы современных очков появились примерно в 12 веке в Китае

Местные судьи надевали очки, чтобы скрыть эмоции и быть беспристрастными.

article_image 21:27

Искусственный краситель изобрели в качестве лекарства

До середины 19 века натуральная пурпурная краска, которой окрашивали ткани, была очень дорогой.