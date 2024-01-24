4 лучших подкормки для клубники из натуральных продуктов

Куриный помет содержит много азота, который способствует появлению крупных, сочных, сахаристых плодов.
Для использования делаем жидкую подкормку. На литр помета берем 10 л воды, настаиваем три дня.
Сыворотка включает более 19 ценных аминокислот, кальций, серу, фосфор, азот, минералы.
Кроме того, клубнике идеально подходит слабокислая почва, сыворотка в этом деле лучший помощник.
Удобряя почву кисломолочными продуктами, мы создаем для развития и плодоношения ягодника самые хорошие условия.
Соединяем кисломолочные продукты с золой, можно с навозом и перегноем.
Опрыскивание разбавленным молоком помогает избавиться от тли и клеща.
Хлебные удобрения очень нравятся клубнике. Ягода дает хороший отклик на дрожжевые подкормки.
Готовим удобрение так: сухой хлеб замачиваем в воде, дожидаемся процесса брожения. Это произойдет примерно через неделю.
Дрожжевой грибок подкисляет землю, делает ее более плодородной, ягоды после этого растут сладкие и крупные.
Крапиву тоже можно использовать как подкормку для клубники.
Заполняем любую емкость собранной травой, заливаем водой, лучше дождевой, потом укладываем под пресс.
Емкость покрываем сеткой. Два раза в сутки перемешиваем содержимое.
Разводим готовый раствор 1:20, потом делаем обработку по листьям.
В крапиве есть калий и азот в форме, которая легко усваивается растениями.
После полива таким удобрением почва притягивает к себе много дождевых червей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__