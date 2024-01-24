Натуральные подкормки для пышного цветения гортензии

Кефир помогает гортензиям быстро расти. Поливаем куст обычной водой, выливаем где-то два литра.

Потом берем два литра кефира и размешиваем их в 10 л воды. Поливаем растения в корневую зону.

Лимонная кислота или яблочный уксус помогают закислить почву, на ней цветы чувствуют себя отлично.

20 г уксуса размешиваем в 10 л воды, можно также взять большую ложку лимонки и смешать с 5 литрами воды. Делаем такие поливы каждые две недели.

Хлебные корочки - то, что нужно для полноценного развития растения и бурного цветения в будущем.

Заливаем их водой, чтобы она была чуть-чуть выше по уровню. Лучше взять теплую жидкость.

Когда корки забродят, процеживаем раствор и поливаем гортензию.

Марганцевый раствор убивает вредные бактерии в земле, делает побеги крепкими и выносливыми, цветоносы - пышными, стебли - гибкими.

Марганцовка содержит много калия. Именно он отвечает за все перечисленные характеристики.

Делаем слабый розовый раствор и поливаем 4 раза в сезон. Каждому кусту даем по ведру жидкости, но сначала увлажняем землю чистой водой.