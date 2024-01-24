В Лос-Анджелесе толпа сожгла украденный Corvette Stingray

Человек с ником shotbycompton опубликовал видеозапись в соцсетях, на которой запечатлено, как толпа людей сжигает автомобиль Corvette Stingray. На видео показано, как один из очевидцев событий выливает бензин из канистры на уже горящее авто.

Известно, что инцидент произошёл в Лос-Анджелесе на перекрёстке Комптон, который печально известен симптоматично высоким уровнем преступности.

Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что сожжённая машина ранее была угнана, однако полиция Лос-Анджелеса отказывается это комментировать.