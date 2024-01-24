В Аризоне на аукцион выставили уникальный шестиколёсный Humvee

Сообщается, что единственный в своём роде шестиколёсный "Хамви" выставлен на аукцион Barrett Jackson, последние торги на котором пройдут 28 января. Уникальную машину на базе Humvee создали энтузиасты из Danton Arts Kustoms.

Авторы проекта признаются, что им пришлось демонтировать грузовой отсек для придания более элегантного внешнего вида машине. Сам же автомобиль имеет заниженную подвеску, благодаря чему попадает в категорию лоурайдеров.

Создатели единственного в своём роде заниженного Humvee не стали предлагать свою цену на аукционе и просто ждут, что-то назовёт баснословно большую цифру.