Войска Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства

23:28 2024-01-24
Войска Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства

В распоряжение военно-морских сил Турции поступил первый отечественный фрегат TCG Istanbul.

Благодаря совместным усилиям 220 турецких компаний ВМС Турции наконец-то спустили на воду первый фрегат собственного производства, который получил броское название TCG Istanbul. Данный корабль способен участвовать как в разведывательных, так и в боевых миссиях.

В частности, турецкий флот может задействовать TCG Istanbul для поражения целей в небе, в воде и под водой. Фрегат способен поражать воздушные цели и лодки противника.

Предполагается, что в общей сложности вооружённые силы Турции надеются получить семь подобных фрегатов, большая часть которых будет передана войскам к 2026 году.

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