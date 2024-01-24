Войска Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства

Благодаря совместным усилиям 220 турецких компаний ВМС Турции наконец-то спустили на воду первый фрегат собственного производства, который получил броское название TCG Istanbul. Данный корабль способен участвовать как в разведывательных, так и в боевых миссиях.

В частности, турецкий флот может задействовать TCG Istanbul для поражения целей в небе, в воде и под водой. Фрегат способен поражать воздушные цели и лодки противника.

Предполагается, что в общей сложности вооружённые силы Турции надеются получить семь подобных фрегатов, большая часть которых будет передана войскам к 2026 году.