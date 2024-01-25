В Орегоне водитель убрал с трассы знак «закрытая дорога» и упал в яму

21 января в округе Тилламук штата Орегон водитель автомобиля убрал с трассы дорожный знак о перекрытии дороги, который установили в связи с оползнем в этом районе. Проехав по дороге несколько сотен метров, автомобиль с тем же водителем свалился в яму.

Прибывшие на место событий полицейские обнаружили перевёрнутую и горящую машину. Настоящий владелец авто позвонил в службу спасения спустя час от инцидента и заявил, что его машину угнали.

Заместитель шерифа Тилламука Бен Бергер утверждает, что непутёвые автомобилисты постоянно убирают дорожные знаки в этом районе, а потом попадают в передряги.