В Британии отменили рейс в США из-за отсутствия болтов на крыле самолета Virgin Atlantic

Рейс самолета был отменен за несколько минут до взлета после того, как пассажир заметил отсутствие болтов на крыле, сообщает yahoo.com. Airbus A330 компании Virgin Atlantic должен был вылететь из английского Манчестера в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке.

Инцидент произошел на фоне расследования истории с отвалившейся дверной заглушки самолета Boeing 737 Max 9.

Фил Харди планировал вылететь из Манчестера в международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке на самолете Virgin Atlantic. И вдруг заметил отсутствие четырех крепежных болтов на панели крыла, - пишет издание.

Харди сказал об этом стюардессе, и рейс Airbus A330 был отменен за несколько минут до взлета. После отмены рейса авиакомпания перебронировала пассажиров на альтернативные рейсы в Нью-Йорк.

Главный инженер Airbus по крылу самолета A330 Нил Ферт заявил, что болты отсутствовали на панели вторичной конструкции, и поэтому самолет все еще был безопасен для полетов.