В Британии отменили рейс в США из-за отсутствия болтов на крыле самолета Virgin Atlantic

09:01 2024-01-25
В Британии отменили рейс в США из-за отсутствия болтов на крыле самолета Virgin Atlantic

Отсутствие четырех крепежных болтов на панели крыла заметил пассажир лайнера и сообщил об этом бортпроводнице.

Рейс самолета был отменен за несколько минут до взлета после того, как пассажир заметил отсутствие болтов на крыле, сообщает yahoo.com. Airbus A330 компании Virgin Atlantic должен был вылететь из английского Манчестера в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке.

Инцидент произошел на фоне расследования истории с отвалившейся дверной заглушки самолета Boeing 737 Max 9.

Фил Харди планировал вылететь из Манчестера в международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке на самолете Virgin Atlantic.

И вдруг заметил отсутствие четырех крепежных болтов на панели крыла, - пишет издание.

Харди сказал об этом стюардессе, и рейс Airbus A330 был отменен за несколько минут до взлета. После отмены рейса авиакомпания перебронировала пассажиров на альтернативные рейсы в Нью-Йорк.

Главный инженер Airbus по крылу самолета A330 Нил Ферт заявил, что болты отсутствовали на панели вторичной конструкции, и поэтому самолет все еще был безопасен для полетов.

Панель используется для улучшения аэродинамических характеристик самолета, - сказал он. 

Каждая из этих панелей имеет 119 крепежных элементов, поэтому не было никакого влияния на целостность конструкции или несущую способность крыла.

Самолет был безопасен в эксплуатации. В качестве меры предосторожности борт прошел дополнительную проверку технического обслуживания, и крепежные детали были заменены.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 13:44

Ричард Кил прославился благодаря роли злодея Челюсти из серии фильмов о Джеймсе Бонде 70-х годов

У Ричарда один из самых устрашающих образов в истории кино, потому, что 217-сантиметроввый гигант весом более 130 килограммов страдал гормональным расстройством, известным как акромегалия.

article_image 13:41

Марти Фельдман Потомок еврейских эмигрантов из Киева

Фельдман, страдал от заболевания щитовидной железы и эндокринной офтальмопатии, из-за чего его глаза в самом прямом смысле вылезали из орбит.

article_image 13:38

Винсент Скьявелли, американский актер с корнями из Сицилии, прославился благодаря многочисленным эпизодическим работам

Вы могли видеть его в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Привидение», «Бэтмен возвращается» и многих других.