Животных национального парка Аризоны в США заподозрили в бешенстве

Странное поведение животных заметили в национальном парке Аризоны в США. Эксперты считают, что это может быть вызвано бешенством, сообщает yahoo.com/news.

Представители парка заявили о нетипичном поведении лис, енотов, рысей. Кроме того, несколько лис были найдены мертвыми.

А недавно рысь напала на 66-летнего мужчину в восточном национальном парке Сагуаро. По словам чиновников, животное укусило и поцарапало человека, он попал в больницу. Рысь при этом находится на свободе.

Специалисты подозревают, что рысь, а также некоторые лисы и еноты в парке заражены вирусом бешенства. Официальные лица предупреждают посетителей о необходимости принимать “дополнительные меры предосторожности” при посещении парка.