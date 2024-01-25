Под каким брендом выйдет новая марка гоночного авто Toyota Performance

Два года назад Toyota удивила мир концептом GT3 под брендом Gazoo Racing, который должен был в ближайшем будущем участвовать в гонках в Ле-Мане, сообщает yahoo.com.

На прошлой неделе Auto Guide обнаружил логотип "GR GT", зарегистрированный Toyota в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза.

В отсутствие каких-либо других подробностей можно предположить, что это название для автомобиля, который дебютировал сначала как "GR GT3". Однако такое же соглашение об именовании Mercedes использовал для своего дорожного автомобиля AMG GT и гоночного автомобиля AMG GT3. История концепта с Lexus запутывает ситуацию, - пишет издание.

Представитель Lexus сообщил Road & Track в мае 2022 года, что концепт GR GT3 "будет близок" к следующему гонщику бренда. В прошлом году представитель Toyota заявил, что "на данный момент автомобиль "движется к тому, чтобы использовать Lexus как дорожный автомобиль и гоночный болид.

Если дорожный автомобиль - Lexus, может ли он стать первым Lexus, носящим значок Gazoo Racing?

Автомобили Lexus performance высшего уровня получили обозначение F с конца 2000-х годов. Однако Lexus не выпускал новых полноценных автомобилей F performance с тех пор, как RC F дебютировал более десяти лет назад. Название Lexus GR GT не совсем вписывается в фирменные правила компании, но компания все равно отказалась от традиционной системы именования для своего последнего специализированного автомобиля повышенной проходимости, - отмечает издание.

Более вероятно, что значок GR GT - торговая марка, которая будет использоваться в качестве брендинга для чего-то другого, либо - в качестве опции на случай, если компания изменит свое мнение о том, как она планирует продавать дорожный автомобиль.