Эксперт объяснил, в чем скрытая опасность массажных кресел

11:18 2024-01-25
Эксперт объяснил, в чем скрытая опасность массажных кресел

Врач-терапевт Елена Тюльпина рассказала, кому не стоит пользоваться массажными креслами.

В последнее время массажные кресла стали популярны, все больше людей приобретает их для личного или корпоративного пользования, чтобы расслабиться после работы или в перерывах.

При этом почти никто не задумывается о возможных ограничениях и противопоказаниях.

«Во время массажа значительно усиливается кровообращение в органах и тканях, улучшается их питание. Но из-за этого прогрессирует и воспаление, а течение патологического процесса ухудшается», — сказала доктор.

Кресло не стоит использовать при воспалительных процессах, высокой температуре и обострении хронических болезней.

Человеку с онкологическими заболеваниями массажное кресло строго противопоказано: при усилении кровотока улучшается питание тканей, в том числе и тех, которые содержат опухоль.

Варикозные расширение вен и атеросклероз тоже ставят под запрет такой вид массажа.

«Это может повысить нагрузку на сосудистую стенку и клапаны, усилить ломкость капилляров. Если есть тромбы, массаж способен спровоцировать их отрыв, что станет причиной сердечно-сосудистой катастрофы», — пояснила терапевт.

Детям, беременным и людям старше 70 лет следует также держаться подальше от массажного кресла.

В любом случае, даже если нет видимых противопоказаний, стоит предварительно проконсультироваться с врачом.

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