Материнство после 40: как это отражается на психике ребенка

Кто-то просто откладывает материнство на потом. У кого-то ребенок долгожданный, которого не получалось завести раньше по состоянию здоровья.

Причины у каждого свои. Ясно одно - позднородящие женщины осознанно идут на этот шаг, и полностью отдают себе отчет в принимаемой на себя ответственности.

Дети у них всегда желанные и только в радость.

Зрелые мамочки имеют богатый жизненный опыт и находят более гибкие пути к воспитанию.

Они уделяют детям больше внимания, тепла и ласки, не пытаясь задобрить подарками.

А что же ребенок? Есть ли для него разница - 20 лет маме или 45?

Мнение психолога Светланы Рассмехиной:

Рожает женщина в 20 или в 40 — младенцу всё равно. Он же получает опыт, привязанность, ему нужна отзывчивая мама. И то же самое происходит, когда ребёнку 14. Будет маме на тот момент 34 или 50 — ему тоже всё равно, ведь главное — как мама его понимает и кем она для него является.

Будет ли сын или дочь стесняться возраста своей мамы, будучи подростком? Как полагает специалист, стесняться своих родителей в переходном возрасте - это нормально.

И возраст мамы или папы тут не при чем. Это особенности сложного подросткового периода, когда взрослеющие дети сторонятся своей семьи и хотят жить своей жизнью.

С возрастом это пройдет, и отношения с родителями наладятся. Главное - сохранить гармоничную и любящую семейную атмосферу.