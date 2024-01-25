Победившая на конкурсе Мисс Япония этническая украинка спровоцировала дебаты о национальной идентичности

26-летняя Каролина Шиино - первая натурализованная гражданка Японии, получившая корону конкурса "Мисс Япония". Модель родилась в Украине, но жила в Японии с пятилетнего возраста в городе Нагоя, куда переехали ее родители.
Победа девушки вызвала споры о "японскости" и меняющейся демографии, пишет yahoo.com.
Где же японская сущность "Мисс Японии?" - спросил один комментатор в социальных сетях.
Эта особа даже не смесь японки с украинкой, а сто процентов чистокровная украинка. Понимаю, что она красива, но это "Мисс Япония’".
Где же японскость? - задался вопросом другой.
Организаторы мероприятия выступили в защиту коронования мисс Шиино, указав, что внимание судей привлекла ее “уверенность”.
Она говорит и пишет на красивом и вежливом японском, - заявил организатор мероприятия Ай Вада.
Она в большей степени японка, чем мы.
Триумф госпожи Сиино на конкурсе "Мисс Япония" состоялся через год после того, как она официально стала гражданкой Японии. Она сказала, что чувствует себя японкой как в “речи, так и в мыслях”.