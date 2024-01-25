Победившая на конкурсе Мисс Япония этническая украинка спровоцировала дебаты о национальной идентичности

26-летняя Каролина Шиино - первая натурализованная гражданка Японии, получившая корону конкурса "Мисс Япония". Модель родилась в Украине, но жила в Японии с пятилетнего возраста в городе Нагоя, куда переехали ее родители.

Победа девушки вызвала споры о "японскости" и меняющейся демографии, пишет yahoo.com.

Где же японская сущность "Мисс Японии?" - спросил один комментатор в социальных сетях.

Эта особа даже не смесь японки с украинкой, а сто процентов чистокровная украинка. Понимаю, что она красива, но это "Мисс Япония’".

Где же японскость? - задался вопросом другой.