Комары находят людей по запаху и температуре

11:31 2024-01-25
Комары находят людей по запаху и температуре

У комаров есть отдел обонятельного анализатора, чувствительного к веществу из человеческого кожного сала.

Комаров привлекает углекислый газ, молочная кислота и вещества, которые создает кожная микрофлора человека.

Однако, и животные тоже выдыхают углекислый газ и на них тоже живёт микрофлора.

Тем не менее, комары предпочитают человека — на нас нет шерсти и кусать нас сподручнее.

Очевидно, они на расстоянии могут отличить нас от животных.

Запах человека отличается от запаха других млекопитающих. Одних молекул в нашем запахе больше, чем в запахе зверей, других меньше.

До сих пор считалось, что в мозге у комаров есть целый ряд нервных центров, реагирующих на разные составляющие запаха, и нужно только вычислить, какие центры в данный момент работают интенсивнее — так станет понятно, кто находится рядом, человек или животное.

Однако, как пишут в Nature сотрудники Принстонского университета, на деле всё проще: у комаров есть зоны в обонятельном центре, которые реагируют как на животный запах, так и на человеческий, но среди них есть одна, которая особенно сильно реагирует именно на человека.

Следующей задачей было понять, что именно в человеческом и животном запахе заставляет особенно сильно реагировать нейроны обонятельного анализатора.

Эксперименты указали на альдегиды, органические вещества с углеродными цепочками разной длины: животные выделяют больше коротких альдегидов, а человек — больше длинных альдегидов.

То, что содержится в нашем поту, например, молочная кислота, возможно, тоже помогает комарам отличать людей от животных, однако на этот счёт пока нельзя сказать ничего конкретного.

Узнав как можно больше о том, как комары нас чуют, мы сможем в будущем создать такие средства, которые делали бы нас полностью «невидимыми» для комариного обоняния — задача тем более актуальная, если вспомнить, что комары награждают нас не только зудом в месте укуса, но и многими опасными инфекциями.

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