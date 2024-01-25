Илон Маск заявил о болезненных отношениях с экс-женой Джонни Деппа

11:35 2024-01-25
Илон Маск заявил о болезненных отношениях с экс-женой Джонни Деппа

Несмотря на то, что они несколько раз сходились и сейчас находятся в разводе, миллиардер и актриса Эмбер Херд поддерживают теплые отношения.

Романтическую жизнь Илона Маска исследовал его биограф Уолтер Айзексон, издав книгу “Илон Маск”, сообщает yahoo.com.

Технический магнат, глава SpaceX и Tesla Inc., был вовлечен в несколько громких отношений. Его брак с Талулой Райли, отношения с певицей Граймс и  насыщенный роман с актрисой Эмбер Херд - не исключение.

История Маска включает несколько браков с одним и тем же человеком - Райли, с которой он развелся, женился повторно и снова развелся. Его отношения с Граймс были такими же неустойчивыми и отмечены периодами расставания и примирения.

В книге особое внимание уделяется отношениям Маска и Херд. Их роман начался после того, как Маск заинтересовался Херд, увидев ее в фильме 2013 года “Мачете убивает”.

Первая встреча пары произошла, когда Херд посетила SpaceX год спустя. Во время ее визита Маск продемонстрировал свой интерес, прокатив девушку на Tesla.

Пара обнародовала свои отношения в апреле 2017 года, когда Херд поделилась их фотографией в Instagram. Они пережили моменты близости и конфликта, включая серьезную ссору во время отпуска в Южной Америке.

Маск описал их отношения как “жестокие” и “умопомрачительно болезненные”.

Несмотря на это, Херд призналась, что все еще “очень сильно” любит Маска, добавив:

Илон любит огонь, и иногда он обжигает его.

Биография освещает эмоциональные аспекты отношений Маска, а также психологические потрясения, которые часто их сопровождают. Айзексон спросил Маска, почему он влюбился в этих женщин, и тот ответил:

Потому что я просто дурак в любви. Я часто бываю дураком, но особенно в любви.

Несмотря на напряженность их прошлого, Маск и Херд поддерживают теплые отношения. Херд подтвердила свою привязанность к Маску, а Маск ранее положительно отзывался о ней, подчеркивая их продолжающуюся дружбу и взаимоуважение.

 

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