Легкомоторный самолет в Канзасе рухнул из-за того, что им управлял пьяный пилот

12:06 2024-01-25
Легкомоторный самолет в Канзасе рухнул из-за того, что им управлял пьяный пилот

К такому выводу пришли эксперты после тщательного расследования ЧП с падением воздушного судна.

Национальный совет по безопасности на транспорте США завершил расследование смертельной авиакатастрофы в Топеке в 2022 году, сообщает yahoo.com.

В 11:53 утра 16 июля 2022 года самолет Стивена Д. Стаки вылетел со взлетно-посадочной полосы и выполнял различные фигуры высшего пилотажа, - говорится в сообщении.

В итоговом пресс-релизе отмечается, что токсикологические тесты выявили в организме Стаки повышенный уровень этанола. То есть, перед полетом погибший принимал алкоголь.

Неспособность пилота сохранить управление воздушным судном при выполнении фигур высшего пилотажа на взлете привело к превышению критического угла атаки самолета и его падению, - говорится в отчете.

Причиной аварии стало ухудшение состояния пилота из-за употребления алкоголя перед полетом.

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Согласно отчету, свидетели видели, как самолет покинул взлетно-посадочную полосу и начал почти вертикальный набор высоты. Затем нос самолета опустился и начал почти вертикальный спуск, пока не коснулся земли.

Местный житель сообщил, что регулярно видел, как самолет Стаки выполнял фигуры высшего пилотажа - такие, как перевернутый полет над аэропортом, вращения и бочкообразные крены. 

Признаков механических аномалий в самолете послеаварийная экспертиза не выявила.

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