Легкомоторный самолет в Канзасе рухнул из-за того, что им управлял пьяный пилот

Согласно отчету, свидетели видели, как самолет покинул взлетно-посадочную полосу и начал почти вертикальный набор высоты. Затем нос самолета опустился и начал почти вертикальный спуск, пока не коснулся земли.

Местный житель сообщил, что регулярно видел, как самолет Стаки выполнял фигуры высшего пилотажа - такие, как перевернутый полет над аэропортом, вращения и бочкообразные крены.

Признаков механических аномалий в самолете послеаварийная экспертиза не выявила.