Disney убрал эпизод «Симпсонов» со ссылкой на китайские «лагеря принудительного труда» из потокового сервиса Гонконга

Yahoo Entertainment подтвердила сообщения о том, что эпизод "Одна сердитая Лиза" недоступен на территории, которая официально обозначена как специальный административный район Китая.

Компания Walt Disney, которой принадлежат Симпсоны, отказалась от дальнейших комментариев.

Сообщения о том, что "Одна сердитая Лиза" недоступна для трансляции в Гонконге, появились в Financial Times.

Премьера эпизода в США состоялась 2 октября 2022 года на канале Fox network, где шоу долгое время транслировалось, и в настоящее время доступна для трансляции внутри страны на Hulu.

В "Одной сердитой Лизе" есть сюжетная линия, в которой Гомер покупает Мардж велотренажер, похожий на Пелотон, и она влюбляется в тренера по имени Джесси.

Приглашенная присоединиться к Джесси в частной поездке, она выбирает Китай в качестве своего виртуального местоположения.

"Созерцайте чудеса Китая", - говорит Джесси. "Биткойн-шахты, принудительные трудовые лагеря, где дети делают смартфоны и романтику".

Ревнивый Гомер прерывает поездку и вступает в драку с Джесси, а позади них на экране Великая Китайская стена.

По данным Financial Times и Business Insider, неизвестно, когда "Одна сердитая Лиза" могла быть удалена из Disney + в Гонконге.

Закон о национальной безопасности, принятый в 2020 году, дает Китаю широкие полномочия в отношении граждан Гонконга и компаний, ведущих бизнес в регионе.