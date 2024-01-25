Tesla Cybertruck на годы отстает от графика: нержавеющая сталь классная идея, но с ней связаны огромные проблемы

Маск три с лишним года назад потряс индустрию, когда объявил, что Tesla построит “Cybertruck”, который будет разгоняться быстрее, чем 911, и не будет похож на Ford F -150.

И он будет построен из нержавеющей стали в стиле DeLorean.

План Маска, как и многие планы Маска, еще не осуществился.

В разоблачительном эссе в New York Times ветеран автомобильной журналистики Джек Юинг подробно описывает усилия по созданию Cybertruck.

Он уделяет особое внимание использованию нержавеющей стали в "экзоскелетном" транспортном средстве.

Журналист представляя его как “еще один пример склонности г-на Маска раздвигать технологические границы на грань катастрофы”.

Юинг обсуждает с экспертами проблемы работы с материалом — проблемы, пишет он, которые могут “помочь объяснить, почему Tesla на два года отстает от графика в производстве Cybertruck, который компания планирует производить на своем заводе в Остине, штат Техас’.

В статье приводятся слова Раджа Раджкумара, профессора инженерии в Университете Карнеги-Меллона.

Он говорит о подходе Маска “иди своим путем": "Тесла думает, что они могут решить любую проблему и не должны учиться у кого-либо еще. А потом они застревают в углу ”.

Между тем, Tesla уступила конкурентам, чьи электрические грузовики были анонсированы позже, но поступили в продажу раньше.

Но больше всего Джека Юинга интригует нержавеющая сталь.

Журналист объясняет, что стоимость материала превышает стоимость обычной стали, “потому что он содержит хром и часто другие ингредиенты, такие как никель и молибден, которые пользуются большим спросом. Из-за того, что нержавеющая сталь имеет тенденцию возвращаться к своей первоначальной форме, ее невозможно штамповать в крылья и другие детали так же легко, как более податливую сталь, используемую большинством автопроизводителей. Это также требует специальных методов сварки ”.

Другими словами, вы можете игнорировать первоначальное заявление Маска о грузовике стоимостью 40 000 долларов; этого не произойдет.

Юинг также размышляет о безопасности.

“Сталь, используемая в большинстве автомобилей, предназначена для сминания при столкновении, поглощения энергии и защиты пассажиров. Нержавеющая сталь не так легко сминается, подвергая пассажиров большей силе удара", - пишет автомобильный журналист.