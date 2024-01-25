Эксперты пояснили, что лучше: оставить зимой автомобиль с соленой грязью или мыть при низких температурах

12:23 2024-01-25
Эксперты пояснили, что лучше: оставить зимой автомобиль с соленой грязью или мыть при низких температурах

При мытье машины при минусовых температурах есть большой риск замерзания, но его можно избежать.

Зимой многие водители задаются вопросом, что лучше: оставлять автомобиль грязным или мыть в мороз?

Любой, у кого есть голова на плечах, знает: лучший способ поддерживать автомобиль в приличном состоянии на дорогах - часто мыть.

Большинство экспертов говорят, что мыть авто надо каждые 10 дней, чтобы машина избежала соляной коррозии, - пишет yahoo.com.

Соль медленно разъедает автомобиль, потому лучше потратить время и усилия на то, чтобы эффективно ее смыть. Эксперты утверждают, что даже при более низких температурах соль будто "дремлет", и лучше от нее избавиться.

А помыть авто можно, даже если термометр показывает ниже 10 градусов.

Но для этого надо не забыть взять с собой полотенце и немного силиконовой смазки, - отмечают специалисты.

Самая большая проблема, связанная с мытьем автомобиля в холодную погоду, - это риск замерзания, которое потенциально может привести к повреждению уплотнителей дверей, заклиниванию крышки топливного бака и ухудшению видимости в зеркалах заднего вида.

Но, если сделать все правильно, мера будет совершенно безвредной. После мытья надо сразу вытереть наружные зеркала, почистить дверные косяки и дверцу топливного бака. 

А когда все это высохнет, распылить немного силиконовой смазки на полотенце и втереть в уплотнители дверей. Это поможет предохранить резиновые уплотнители от высыхания.

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