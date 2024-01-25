Редкие золотые сокровища найдены в городе 2000-летней давности в Саудовской Аравии

12:25 2024-01-25
Редкие золотые сокровища найдены в городе 2000-летней давности в Саудовской Аравии

Археологи, проводившие раскопки на месте Аль-Ухдуд, отыскали несколько редких сокровищ, относящихся к доисламским временам.

На месте раскопок были обнаружены три золотых кольца, похожих по размеру и дизайну. На каждом из них украшение в виде бабочки и небольшой замок для соединения петли.

Исследователи также обнаружили уникальную надпись, вырезанную на камне длиной около 7 футов.

Согласно Энциклопедии ислама, надпись была написана муснадом, древним южноарабским шрифтом, использовавшимся в доисламские времена.

По словам археологов, камень принадлежал местному жителю, а надпись описывала его работу по переносу и доставке воды.

В ходе раскопок также была обнаружена бронзовая голова быка. Это был распространенный символ силы и плодородия у доисламских народов региона.

Археологический памятник Аль-Ухдуд, иногда называемый Аль-Окдуд, находится на юге Саудовской Аравии недалеко от города Наджран. Жителей 2000-летнего города называют “Людьми Грува”.

По данным Университета Наджрана, город процветал примерно с 600 г. до н.э. до 300 г. н.э.

Раскопки заброшенных руин обнаружили множество зданий, замок, керамику и многочисленные каменные надписи.

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