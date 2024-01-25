В Дубае выставили уникальный Mercedes-AMG One за 5,4 миллиона долларов

Один из самых технологически продвинутых гиперкаров за последнее время только что выставлен на продажу, пишет yahoo.com.

Mercedes-AMG One продает компания F1rst Motors в Дубае. Но, чтобы стать его обладателем, придется изрядно потратиться. Автосалон экзотических автомобилей запрашивает вдвое большую цену, чем указано на ценнике.

Новый гиперкар Koenigsegg - уникальная единичная модель с вставками из 24-каратного золота, - уточняет издание.

Автомобиль выделяется среди множества гиперкаров, которые были выпущены в этом десятилетии. Он не только выглядит как гоночный автомобиль из будущего благодаря гигантскому крылу и активным аэродинамическим элементам, но и оснащен силовой установкой, разработанной в Формуле-1.

Установка состоит из 1,6-литрового двигателя V-6 и четырех электромоторов, которые в совокупности выдают невероятные 1049 лошадиных сил.

Силовой агрегат впечатляет не только в теории. One может разгоняться с нуля до 62 миль в час всего за 2,9 секунды и развивать максимальную скорость 219 миль в час.

Не удивительно, что он установил несколько рекордов скорости серийных автомобилей. Самый большой был достигнут в ноябре 2022 года, когда One преодолел 12,92 мили за 6:30,705 минуты. Это более чем на восемь секунд превысило предыдущую отметку, установленную Porsche 911 GT2 RS Manthey годом ранее.