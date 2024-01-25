В Дубае выставили уникальный Mercedes-AMG One за 5,4 миллиона долларов

Один из самых технологически продвинутых гиперкаров за последнее время только что выставлен на продажу, пишет yahoo.com.
Mercedes-AMG One продает компания F1rst Motors в Дубае. Но, чтобы стать его обладателем, придется изрядно потратиться. Автосалон экзотических автомобилей запрашивает вдвое большую цену, чем указано на ценнике.
Новый гиперкар Koenigsegg - уникальная единичная модель с вставками из 24-каратного золота, - уточняет издание.
Автомобиль выделяется среди множества гиперкаров, которые были выпущены в этом десятилетии. Он не только выглядит как гоночный автомобиль из будущего благодаря гигантскому крылу и активным аэродинамическим элементам, но и оснащен силовой установкой, разработанной в Формуле-1.
Установка состоит из 1,6-литрового двигателя V-6 и четырех электромоторов, которые в совокупности выдают невероятные 1049 лошадиных сил.
Силовой агрегат впечатляет не только в теории. One может разгоняться с нуля до 62 миль в час всего за 2,9 секунды и развивать максимальную скорость 219 миль в час.
Не удивительно, что он установил несколько рекордов скорости серийных автомобилей. Самый большой был достигнут в ноябре 2022 года, когда One преодолел 12,92 мили за 6:30,705 минуты. Это более чем на восемь секунд превысило предыдущую отметку, установленную Porsche 911 GT2 RS Manthey годом ранее.
Автомобиль также является редкостью. Планируется построить всего 275 экземпляров машин, все из которых были распроданы еще до начала их производства в 2022 году.
Тот, что выставлен на продажу, выполнен в глянцево-черном цвете. Дилерский центр утверждает, что на нем нет пробега, то есть автомобиль почти не эксплуатировался.
F1rst Motors просит за него 20 миллионов дирхамов ОАЭ, то есть примерно 5,45 миллиона долларов. Это вдвое больше заявленной первоначальной цены автомобиля в 2,7 миллиона долларов.
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