Дачный эксперт объяснил, почему ранний редис в теплице увеличивает ботву, а не корень

Часто так бывает, что первая партия редиса, высаженная в теплице, дает плохой урожай, зато отличается пышной ботвой.

Почему так бывает, выяснила бывалая дачница.

Грунт:

Слишком плотный, утрамбованный грунт, не оттаявший после холодов. Редису нужна легкая, рыхлая почва.

Перед высаживанием надо внести компост, перегной, древесную золу, все вскопать.

Твердую почву хорошо размягчают сидераты.

Азот:

Осенью в почву положили компост, а весной добавили азотные подкормки.

Получился переизбыток азота, отсюда бурная зелень и мелкий корень.

Полив:

Редкие поливы ухудшают качество урожая. Редис будет мелким, сухим и горьким. Полив нужен даже в пасмурные дни.

Но всегда надо рыхлить землю, чтобы не было застоя воды.

Микроклимат:

Редис хорошо растет в прохладе, жару и духоту не любит. Если солнце начинает печь, теплицу надо чаще проветривать.

Густые посадки:

Густо посаженный редис будет плохо развиваться, конкурируя за питание и место. В этом случае поможет прореживание.

Тень:

Редис дает стрелку, когда день удлиняется. Чтобы этого не случилось, сеять его надо раньше.

Переносить в открытый грунт следует в полутень, где солнце бывает лишь до обеда.

Ну и конечно здорово мешают жить редису сорняки. С ними надо бороться, чтобы корнеплоды наливались и зрели.