Дачный эксперт объяснил, почему ранний редис в теплице увеличивает ботву, а не корень

Часто так бывает, что первая партия редиса, высаженная в теплице, дает плохой урожай, зато отличается пышной ботвой.
Почему так бывает, выяснила бывалая дачница.
Грунт:
Слишком плотный, утрамбованный грунт, не оттаявший после холодов. Редису нужна легкая, рыхлая почва.
Перед высаживанием надо внести компост, перегной, древесную золу, все вскопать.
Твердую почву хорошо размягчают сидераты.
Азот:
Осенью в почву положили компост, а весной добавили азотные подкормки.
Получился переизбыток азота, отсюда бурная зелень и мелкий корень.
Полив:
Редкие поливы ухудшают качество урожая. Редис будет мелким, сухим и горьким. Полив нужен даже в пасмурные дни.
Но всегда надо рыхлить землю, чтобы не было застоя воды.
Микроклимат:
Редис хорошо растет в прохладе, жару и духоту не любит. Если солнце начинает печь, теплицу надо чаще проветривать.
Густые посадки:
Густо посаженный редис будет плохо развиваться, конкурируя за питание и место. В этом случае поможет прореживание.
Тень:
Редис дает стрелку, когда день удлиняется. Чтобы этого не случилось, сеять его надо раньше.
Переносить в открытый грунт следует в полутень, где солнце бывает лишь до обеда.
Ну и конечно здорово мешают жить редису сорняки. С ними надо бороться, чтобы корнеплоды наливались и зрели.
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