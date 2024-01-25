Секреты агротехники огурцов под пленкой в открытом грунте

Профессионал в своем деле расписал подробно все нехитрые правила разведения огурцов на грядке под пленкой.

Что надо знать про грядку:

Выбираем участок на солнце, недоступном от ветра с севера.

Будущую грядку перекапываем вглубь до 30-40 см, потом формируем - рекомендуемая ширина 70 см, вносим в почву навоз.

Через центр грядки прокапывается траншея на 40 см вглубь и на столько же вширь. Туда закладывается свежий навоз толщиной до 30 см.

Покрываем его черноземом и компостом в равных долях.

Посев семян:

Первым делом их надо прокалить при t 50 градусов часа 4.

Далее семена отмачиваются в марганцовке, потом промываются в обычной воде.

Следующий этап - обработка древесной золой.

Делается раствор из 2 л воды и 2 ст. л. золы, туда укладываются семечки на пару часов.

Ждем потепления до +12 градусов, чтобы погода была стабильная. Планируем на эти дни посадку.

Лунки делаются до 2 см вглубь, на каждую приходится одно семечко.

Покрываем посадки перегноем, делаем полив. Вода должна быть теплая. Теперь последний шаг - создать укрытие.

Устанавливаются дуги, на них натягивается пленка.

Рассадный способ:

Семена готовим так же, как и для посева в грунт. Для каждого семечка берется отдельная тара.

Чтобы рассада проросла, поддерживаем температурный режим около 27 градусов.

Для развития ей понадобится 25 дней. Теперь саженцы пойдут в грунт, между посадками делаем интервалы в 40 см, рядки отделены друг от друга на 80 см.

Снимаем укрытие:

Когда огурчики начнут появляться, пленку пора снимать, чтобы не разводить болезни.

Делать это постепенно, сначала проветривать по утрам, борясь с конденсатом.

Когда уже будет совсем тепло, а плети сформируются, можно убирать пленку окончательно.