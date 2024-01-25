Секреты агротехники огурцов под пленкой в открытом грунте

12:49 2024-01-25
Секреты агротехники огурцов под пленкой в открытом грунте

Чтобы раньше получить урожай огурцов, надо посадить их в грунт под укрытие.

Профессионал в своем деле расписал подробно все нехитрые правила разведения огурцов на грядке под пленкой.

Что надо знать про грядку:

Выбираем участок на солнце, недоступном от ветра с севера.

Будущую грядку перекапываем вглубь до 30-40 см, потом формируем - рекомендуемая ширина 70 см, вносим в почву навоз.

Через центр грядки прокапывается траншея на 40 см вглубь и на столько же вширь. Туда закладывается свежий навоз толщиной до 30 см.

Покрываем его черноземом и компостом в равных долях.

Посев семян:

Первым делом их надо прокалить при t 50 градусов часа 4.

Далее семена отмачиваются в марганцовке, потом промываются в обычной воде.

Следующий этап - обработка древесной золой.

Делается раствор из 2 л воды и 2 ст. л. золы, туда укладываются семечки на пару часов.

Ждем потепления до +12 градусов, чтобы погода была стабильная. Планируем на эти дни посадку.

Лунки делаются до 2 см вглубь, на каждую приходится одно семечко.

Покрываем посадки перегноем, делаем полив. Вода должна быть теплая. Теперь последний шаг - создать укрытие.

Устанавливаются дуги, на них натягивается пленка.

Рассадный способ:

Семена готовим так же, как и для посева в грунт. Для каждого семечка берется отдельная тара.

Чтобы рассада проросла, поддерживаем температурный режим около 27 градусов.

Для развития ей понадобится 25 дней. Теперь саженцы пойдут в грунт, между посадками делаем интервалы в 40 см, рядки отделены друг от друга на 80 см.

Снимаем укрытие:

Когда огурчики начнут появляться, пленку пора снимать, чтобы не разводить болезни.

Делать это постепенно, сначала проветривать по утрам, борясь с конденсатом.

Когда уже будет совсем тепло, а плети сформируются, можно убирать пленку окончательно.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 13:48

Цветаева родила от писателя Сергея Эфрона троих детей: дочерей Ариадну и Ирину и сына Георгия

Началась Первая мировая война, Эфрон отправился на фронт. В 1919 году, находясь в состоянии депрессии, безденежья и полной беспомощности, женщина отдала своих дочек в детский дом.

article_image 13:44

Ричард Кил прославился благодаря роли злодея Челюсти из серии фильмов о Джеймсе Бонде 70-х годов

У Ричарда один из самых устрашающих образов в истории кино, потому, что 217-сантиметроввый гигант весом более 130 килограммов страдал гормональным расстройством, известным как акромегалия.

article_image 13:41

Марти Фельдман Потомок еврейских эмигрантов из Киева

Фельдман, страдал от заболевания щитовидной железы и эндокринной офтальмопатии, из-за чего его глаза в самом прямом смысле вылезали из орбит.