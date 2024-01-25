Бывалый дачник научил, как проверить всхожесть семян всего за минуту

Есть один простой и быстрый способ проверки семян перед проведением посевных работ.
Он поможет отобрать лучший семенной материал, сэкономить время и силы, получить в итоге отличный урожай.
Некачественные семена бывают среди собранных на своем участке и среди купленных в магазине.
Угадать, какое семечко взойдет, а какое нет, сложно на глаз.
Суть простого метода проверки от опытного дачника заключается в следующем.
Набираем стакан воды, она должна быть комнатной температуры, добавляем в него столовую ложку соли.
Все размешиваем, в соленую воду погружаем семена, выбранные для посадки, потом наблюдаем.
Зернышки, которые осели на дно, будут хорошо всходить.
Те, которые плавают сверху, нужно выбросить, толку от них не будет.
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