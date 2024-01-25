Эксперт по разведению винограда рассказал о главных работах весной в винограднике

12:57 2024-01-25
Эксперт по разведению винограда рассказал о главных работах весной в винограднике

Виноград можно успешно выращивать в умеренных широтах: какими действиями весной начинать сезон в винограднике, объяснил эксперт.

Виноград - культура требовательная и капризная, но если знать к ней подход, то все получится, и урожай будет радовать.

Весной уже надо начинать заботиться о растении, окружать его вниманием.

Первым делом убираем укрытие, делаем это, когда стабильно установится температура выше +10 градусов.

Потом обрезаем ветки, побитые морозом, высохшие, старые и поврежденные.

Когда уже есть уверенность в том, что заморозки не вернутся, можно заняться подвязкой лозы к шпалерам.

Полив делаем постоянно, начиная уже с весны и продолжая все лето. До момента цветения проводится влагозарядный полив.

Один взрослый куст должен принять до 100 л воды.

Вместе с поливом одновременно вносится подкормка (Кристалон Зеленый).

Можно кормить виноград органикой: перегноем, коровяком. Делается это не позднее середины июня.

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