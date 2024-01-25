Агроном-любитель объяснил, что лучше подходит для рассады: вермикулит или перлит

Указанные добавки нужны, чтобы улучшить состав почвы. Она становится рыхлой, воздушной, хорошо удерживает воду.
Есть ли разница между вермикулитом и перлитом, и что лучше вносить?
Попробуем разобраться.
Перлит:
Удерживает влагу в земле, она долго не просыхает. Хорошо разрыхляет почву, обеспечивая доступ воздуха к корням.
Это предотвращает гниение. Также перлит обойдется дешевле.
Вермикулит:
Экологически безвредное вещество. Вермикулит не загорается, не поддается гниению, не тонет в воде, не разлагаем.
Подходит для тяжелых плотных грунтов, делая их более воздушными, дышащими.
При высыхании земля делится с растениями влагой и питательными элементами. Можно реже поливать рассаду.
Вывод: выбирать можно любую добавку, обе хороши и особой разницы между ними нет, кроме цены.
Многие дачники совмещают вермикулит и перлит в одном грунте.
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