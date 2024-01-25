Бывалый дачник рассказал, какие меры принять, чтобы груша дала хороший урожай

Раскроем некоторые тонкости в уходе за грушей, чтобы она радовала изобилием плодов.

Не сажайте рядом с ней растения, которые будут вредить. Хорошо подойдут яблоня или вторая груша.

Можно также расположить около грушевого дерева малиновый куст.

Но за ним надо следить, чтобы не разрастался, вовремя обрезать.

Хороший урожай груш можно собрать, если исключить соседство груши с вишней и сливой.

Соблюдая эти простые правила, можно заметно улучшить плодоношение грушевого дерева.