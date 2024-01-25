Пять основных дачных дел, которые важно успеть сделать в апреле

Апрель - это середина весны, разгал садоводческого сезона. Эти пять дел надо сделать обязательно.

Убираем мусор. Это могут быть растительные остатки, ветки, камни, прошлогодние листья.

Также надо устранить старую мульчу, оставшуюся с осени, в ней могут завестись вредители.

Осеннюю мульчу также можно добавить в компостную кучу. Перед этим остатки мульчи поливаем Фитоспорином.

Дорожки могли просесть за зиму, если необходимо досыпаем углубления песком, выравнивая до прежнего уровня.

Следующее дело - обрезка кустов и деревьев. Убираем больные, старые, поврежденные, засохшие.

Если на участке растут хвойные деревья или кусты, проверяем почву вокруг них.

Засохший слой говорит о том, что укрытие с растений пора снимать.