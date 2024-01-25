Китайцы обсуждают суеверие, будто 2024-й год для них будет «Годом вдов»

Так как Китай изо всех сил старается поддерживать высокий уровень брачности, власти начинают обращать внимание на суеверия. В частности, властям страны стало известно, что наступивший год будет "Годом вдов", и вступление в брак якобы принесет несчастье.

В народе ходят слухи, что этот год является "Годом вдовы" и не подходит для вступления в брак, - говорится в письме в Министерство по гражданским делам Китая, которое стало вирусным в китайских социальных сетях. Это серьезно противоречит здравому и научному смыслу.

Неясно, кто отправил это сообщение, но чиновники решили к нему прислушаться, пишет yahoo.com. Публикация вызвала дискуссию о достоверности народной веры, собрав более 300 миллионов просмотров на Weibo (китайской версии X).

СМИ уточняют, что это поверье связано с отсутствием дня "начала весны" (известного как личунь). В 2024-м году личунь приходится на 4 февраля - то есть до того, как 10 февраля начнется китайский Новый год по лунному календарю. Это значит, что в нынешнем сезоне не будет дня начала весны.

Такой лунный год иногда называют "Годом вдовы", потому что древнее суеверие связывает весну с мужской энергией, и считается, что вступление в брак в такое время приносит несчастье и развод.

Тем временем официальный Пекин обеспокоен сокращением населения страны. Показатели рождаемости и брачности в последние годы снижаются, сигнализируя о том, что население Китая в целом начнет стареть гораздо быстрее, чем сможет накопить богатства.

Тем временем местные органы власти предлагают новые решения, позволяющие заставить молодых людей связать себя узами брака: от пропаганды, призывающей работающих женщин вернуться в родные города до платных льгот для невест, вступающих в брак в возрасте до 25 лет.

Пока статистика показывает, что эти стратегии не работают. Молодые люди в Китае говорят, что они не могут позволить себе такие социально приемлемые условия для вступления в брак, как владение автомобилем и недвижимостью.