Дачный эксперт объяснил, что сделать до середины весны с кустом, чтобы росли сладкие ягоды малины

13:23 2024-01-25
Дачный эксперт объяснил, что сделать до середины весны с кустом, чтобы росли сладкие ягоды малины

Малину разводят почти все дачники, если созданы условия для роста и развития, благодарностью станет обильный урожай.

Итак, чем же порадовать малиновый куст в середине апреля, чтобы он ускорил свой рост и правильно развивался, а потом дал богатый урожай.

Первое дело - уборка. Очистите площадь вокруг растения, и в первую очередь приствольный круг.

Снимите фиксирующие средства, укрытия, расправьте веточки, проведите профилактическую санитарную обрезку.

Вторым делом займитесь вредителями и болезнями, а точнее - их профилактикой.

Предупреждающие меры более эффективны, чем борьба непосредственно с самими паразитами и последствиями заболеваний.

Обработайте куст бордоской жидкостью, понадобится 300 г порошка и 10 л воды. Раствор используем для опрыскиваний.

Еще один состав для этих целей: мочевина - 700 г, купорос - 50 г, вода - 10 л.

Третий важный момент - пересадка. Если вам нужно это сделать, займитесь до того, как вырастут первые листики.

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