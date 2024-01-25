Знающий дачник рассказал про основные этапы разведения мелиссы на даче

Душистая мелисса покорила не одного дачника, число ее поклонников только множится.

Растение очень приятно пахнет, его можно добавлять в напитки, блюда, также мелисса обладает целебными свойствами.

Как разводить растение у себя на даче, рассказал специалист.

Можно выращивать мелиссу через рассаду или семенами. Семенной способ сейчас использовать рано, семена можно сажать в открытый грунт лишь в конце мая или еще позже.

Тогда первые всходы выйдут только через месяц. Рассаду высевают в конце марта-начале апреля. Все этапы традиционные, как и при выращивании любой другой рассады.

Когда будут первые листочки, рассаду надо проредить. Один саженец от другого должен располагаться на расстоянии в 3-4 см.

Когда надо будет переносить мелиссу на грядку, не стремитесь посадить саженцы близко друг к другу, соблюдайте интервал в 40 см.

Особые качества растения - любовь к простору и свету, предоставьте ей достаточно места для роста и выберите участок, хорошо освещенный солнцем.