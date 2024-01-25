Эксперт Лебедев рассказал, почему сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья

Это связано с описторхозом (гельминтное заболевание, вызванное плоскими паразитическими червями).

Больше всего опасна речная рыба из семейства карповых.

По словам специалистов, в России находится более 50% мирового ареала описторхоза.

Наиболее безопасной для для здоровья является рыба холодного копчения, произведенная в фабричных условиях.

Рыба горячего копчения не является безопасной для употребления, так как в продукт канцерогены, в том числе и бензапирен.