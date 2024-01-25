Стрелкова приговорили к 4 годам тюрьмы за призывы к экстремизму

25 января Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) к четырём годам колонии за призывы к экстремистской деятельности. Также Стрелкову запретили администрировать страницы в соцсетях на три года с момента освобождения.

Игорь Стрелков был арестован в июле 2023 года в рамках уголовного дела о призывах к экстремизму. Поводом для возбуждения дела являются 2 поста Стрелкова в мессенджере Telegram.

Интересен тот факт, что сторона обвинения просили приговорить Игоря Стрелкова к 4 годам и 11 месяцам тюрьмы, а максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы.