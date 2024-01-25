Как выбрать луковицу тюльпана для посадки, что бы цветок радовал глаз своим цветением

Тюльпанам нужна качественная почва и хороший дренаж. Ни в коем случае почва не должна быть суглинистой. Лучший грунт – это нейтральная по кислотности почва.

Если не предусмотреть хороший дренаж, то луковицы под воздействием влаги начнут гнить, что приведет к гибели растения. Помимо этого, возникает риск развития болезней, которые также усугубят рост тюльпанов.

Главным условие при выборе посадочного материала – это размер луковиц.

Он должен быть порядка 3-4 см в диаметре донца луковки. Перед посадкой каждую луковицу следует тщательно осмотреть, чтобы выявить внешние повреждения.

Как посадить луковицу тюльпана:

Для правильной посадки материала существует определенная последовательность. Если ее не соблюдать, то посадочный материал не даст должного результата.