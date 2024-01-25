Как выбрать луковицу тюльпана для посадки, что бы цветок радовал глаз своим цветением

Тюльпанам нужна качественная почва и хороший дренаж. Ни в коем случае почва не должна быть суглинистой. Лучший грунт – это нейтральная по кислотности почва.
Если не предусмотреть хороший дренаж, то луковицы под воздействием влаги начнут гнить, что приведет к гибели растения. Помимо этого, возникает риск развития болезней, которые также усугубят рост тюльпанов.
Главным условие при выборе посадочного материала – это размер луковиц.
Он должен быть порядка 3-4 см в диаметре донца луковки. Перед посадкой каждую луковицу следует тщательно осмотреть, чтобы выявить внешние повреждения.
Как посадить луковицу тюльпана:
Для правильной посадки материала существует определенная последовательность. Если ее не соблюдать, то посадочный материал не даст должного результата.
Изначально следует отобрать луковицы по размеру и внешнему безболезненному состоянию.
Замочить материал в слабом растворе марганцовки на несколько часов.
Подготовить углубления, параметры которых должны быть: ширина между рядками должна быть не менее 30 см, между луковицами – 10 см, глубина посадочных ямок – от 10 до 15 см.
Главное помнить, что луковицы не нужно сильно прижимать.
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